NEW YORK (Dow Jones)--Wegen der Probleme mit der 737 Max hat der US-Flugzeughersteller Boeing im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zudem kündigte der Konzern eine Milliardenbelastung wegen des weltweiten Flugverbots für die Maschinen an. Der Ausblick für dieses Jahr wurde deswegen kassiert. Eine neue Prognose will die Boeing Co zu einem späteren Zeitpunkt nennen.

In ersten drei Monaten sank der Umsatz um 2 Prozent auf 22,92 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Der Nettogewinn sackte noch stärker auf 2,15 Milliarden von 2,48 Milliarden Dollar ab. Je Aktie verdiente der Airbus-Rivale 3,75 nach 4,15 Dollar im Vorjahresquartal, bereinigt 3,16 (Vorjahr: 3,64). Analysten hatten allerdings mit 3,19 etwas mehr erwartet.

Nach zwei Abstürzen von Maschinen des Typs Boeing 737 Max binnen weniger als fünf Monaten gilt derzeit ein weltweites Flugverbot für dieses Modell. Damit die Maschinen wieder abheben können, gibt Boeing derzeit hohe Summen zur Korrektur der verbauten Software und Pilotentrainings aus. Boeing bezifferte die Belastung am Mittwoch auf über 1 Milliarde Dollar.

Zudem kündigte der Chicago ansässige Konzern an, seine Aktienrückkäufe auszusetzen.

April 24, 2019 08:13 ET (12:13 GMT)

