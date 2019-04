Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei den Multiplex-Kinoketten Cinestar und Cinemaxx wird ab heute Abend (24.04.) zum bundesweiten Filmstart von "Avengers: Endgame" in mehr als 20 Kinos gestreikt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nach fünf Verhandlungsrunden für die rund 3.000 Beschäftigten sind die Tarifparteien immer noch keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. ...

