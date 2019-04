Levi Strauss Jeans kennt fast jeder. Nach 35 Jahren ist das Unternehmen, zu dem auch Dockers gehört nun wieder an die Börse gekommen und konnte sogar einen ordentlichen Start hinlegen. Die Haas Familie als Eigentümer wollte sich von Teilen trennen, zumal die Bewertungen in dem Sektor recht hoch sind, was es Levi Strauss ermöglichte sogar mit Aktien an die Börse zu kommen, die weniger Stimmrechte hatten. Levi Strauss sind zeitlose Klassiker, die aber auch mal hipper und weniger hipp werden. Das Wachstum kam zuletzt von der Strategie auch mehr auf Oberteile wie T-Shirts zu setzten. In der Videoanalyse von Philipp ...

