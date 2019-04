Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Texas Instruments nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der US-Chip-Spezialist habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie könne sich angesichts ziemlich hoher Lagerbestände und des Margendrucks noch fortsetzen, selbst wenn die beeindruckende Rally der Halbleiterwerte anhalte./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-04-24/15:19

ISIN: US8825081040