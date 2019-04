Das einzige Strahlentherapiesystem mit der Fähigkeit zur helikalen Bestrahlung und intra-fraktioneller Bewegungssynchronisation bietet hierdurch vielseitige Einsetzbarkeit und höhere Präzision bei der Behandlung von einfachen bis komplexen Tumoren



Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) gab heute die Einführung seiner neuen Synchrony® Bewegungsverfolgungs- und -korrekturtechnik1 für das Radixact®-System bekannt. Diese neue Funktion ermöglicht die intra-fraktionelle Bewegungssynchronisierung, mit der Tumorbewegungen während der Behandlung in Echtzeit verfolgt, visualisiert und korrigiert werden können. Ziel ist die Verbesserung der Dosisgenauigkeit und Behandlungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Strahlentherapiesystemen. Besucher auf dem Kongress der European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) sind herzlich dazu eingeladen, am Freitag, 26. April 2019, um 20:00 Uhr die Präsentation des Radixact-Systems mit Synchrony am Accuray-Stand Nr. 800 mitzufeiern.



Ursprünglich für das CyberKnife®-Systems entwickelt, stellt Synchrony eine Erweiterung der einzigartigen automatischen Bewegungsverfolgungs- und -korrekturfähigkeiten dar. Es ist die einzige Technik, die kontinuierliche Bildführung verwendet, um die Bewegung des Behandlungsstrahls automatisch mit der Bewegung des Zielvolumens zu synchronisieren. Dank Synchrony für das Radixact-System können Tumore, die sich infolge von Atmung oder anderen Körperfunktionen bewegen, sowie Bewegungen der Patientin bzw. des Patienten korrigiert werden. Zudem ermöglicht es eine referenzmarkerfreie Verfolgung bei Lungenindikationen.



Das Radixact-System verfügt über einen eingebauten CT-Scanner, der vor jeder Behandlung eine tagesaktuelle Bildgebung ausführt. Mediziner werden auf diese Weise mit relevanten Informationen über die aktuelle Form und Lage des Tumors versorgt. Etwaige Abweichungen bei der Positionierung der Patienten können so rechtzeitig identifiziert und korrigiert werden. Während der gesamten Behandlungsdauer wird eine Synchronisation der Bestrahlung mit der Lage des sich bewegenden Tumors gewährleistet. Diese Funktion unterstützt zum einen die Verabreichung hochpräziser Strahlendosen an sich bewegenden Tumoren, wie Lungen- und Prostatatumore. Zum anderen kommt sie zur Verkleinerung der Behandlungsmargen rund um den Tumor zum Einsatz, um den Anteil des gesunden Gewebes, welches der hochdosierten Strahlung ausgesetzt ist, zu minimieren.



"Die Ergänzung unseres Radixact-Systems mit der Synchrony Bewegungsverfolgungs- und -korrekturfunktion ist der nächste, unaufhaltsame Schritt in der Produktentwicklungsplanung dieses Systems. Accuray sieht seine Aufgabe in der Implementierung von Produktverbesserungen, die es Medizinern ermöglichen, ihre Erfahrungen sowie Anwendungen unserer Technik langfristig zu optimieren", sagte Birgit Fleurent, Chief Marketing Officer bei Accuray. "Wir erwarten, dass wir mit der Markteinführung von Synchrony bis Ende des Jahres 2019 beginnen."



Dr. Jennifer Smilowitz, klinische Professorin an der Fakultät für Medizin und öffentliche Gesundheit der Universität Wisconsin und Mitglied der American Association of Physicists in Medicine (AAPM), war seit Beginn an der Entwicklung des Radixact-Systems beteiligt. Sie berichtet: "Die Einführung von Synchrony bei diesem System ermöglicht Medizinern eine einfachere und effizientere Verabreichung präziser Strahlenbehandlungen an sich bewegenden Tumoren, dank bildgesteuerter, intensitätsmodulierter Strahlentherapie (IG-IMRT) mit Zielverfolgung. Meiner Meinung nach birgt dies das Potenzial zur Erweiterung der Anwendungen des Radixact-Systems genauso wie der damit behandelten Patientenkategorien."



Wichtige Sicherheitshinweise



Zu wichtigen Sicherheitshinweisen siehe https://www.accuray.com/safety-statement.



Über Accuray



Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) ist tätig in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Strahlentherapiesystemen, die dazu bestimmt sind, Krebsbehandlungen kürzer, sicherer, individueller und wirksamer zu machen, um Patientinnen und Patienten letztlich ein längeres, besseres Leben zu ermöglichen. In Verbindung mit voll integrierter Software setzen unsere Bestrahlungssysteme den Branchenmaßstab für Präzision und decken die ganze Bandbreite von Strahlentherapie- und Strahlenchirurgiebehandlungen ab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.accuray.com oder folgen uns auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.



Safe Harbor-Erklärung



Die in dieser Pressemitteilung getroffenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsbezogene Aussagen und unterliegen den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsbezogene Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf klinische Anwendungen, klinische Ergebnisse, Patientenerfahrung und -ergebnisse, den erwarteten Zeitpunkt für die Markteinführung von Synchrony und die Möglichkeit, dass neue Produktverbesserungen die Anwendungen des Radixact®-Systems und auch der damit behandelten Patientenkategorien erweitern können. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Sollte eines dieser Risiken und/oder eine Unsicherheit eintreten oder sollte sich eine dieser Annahmen des Unternehmens als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, eine breite Marktakzeptanz seiner Produkte einschließlich neuer Produktangebote zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte zu entwickeln oder bestehende Produkte zu verbessern, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, die begrenzten klinischen Langzeitdaten des Unternehmens, die die Sicherheit und Wirksamkeit seiner Produkte einschließlich Produktverbesserungen für bestimmte Nutzer unterstützen sowie andere derartige Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q aufgeführt sind, das am 8. Februar 2019 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und das regelmäßig zusammen mit den anderen vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert wird.



Zukunftsbezogene Aussagen besitzen nur am Tag ihrer Bekanntgabe Gültigkeit und beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen zur Verfügung stehen bzw. auf dem guten Glauben der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächliche Leistung oder die Ergebnisse, Änderungen von Annahmen oder anderen Faktoren, die die zukunftsbezogenen Aussagen beeinflussen, anzupassen, sofern die geltenden Wertpapiergesetze dies nicht verlangen. Dementsprechend sollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsbezogene Aussagen verlassen.



