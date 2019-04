Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach gekürzten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 393 US-Dollar belassen. Die Konsensprognosen hätten sich wegen des Debakels um den Jet 737 Max zuletzt bereits stark abwärts bewegt, schrieb Analyst Noah Poponak in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Luftfahrtriesen im ersten Quartal lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Der Free Cashflow liege um eine Milliarde US-Dollar über der Konsensschätzung der Experten./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 08:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

