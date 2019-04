Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sowohl das operative Ergebnis als auch der bereinigte Nettogewinn lägen unter den vom Energiekonzern ermittelten Konsensprognosen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Segment Raffinerie, Vertrieb und Marketing. Die Entwicklung der freien Barmittel sei aber stark gewesen. Dies stütze das Aktienrückkaufprogramm./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 13:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-04-24/16:05

ISIN: IT0003132476