Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ist Julia Leischik noch nie passiert: Mitten auf der schwierigen Suche nach dem 28-jährigen Matthias erhält die Fernsehmacherin eine Sprachnachricht von dem jungen Mann. "Ich habe gehört, ihr sucht nach mir. Falls es sich um meine Eltern handeln sollte, habe ich absolut kein Interesse. Bitte sucht einfach nicht weiter nach mir." Muss Julia Leischik zum ersten Mal eine Suche abbrechen? SAT.1 zeigt die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ab Sonntag, 28. April 2019, um 17:55 Uhr.



Matthias' größter Wunsch im Jahr 2008 ist es, seine traumatische Kindheit und sein Leben im Kinderheim hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Als er einen neuen Job in Nürnberg annimmt, verspricht er seiner Schwester Jeanette, sich am nächsten Tag zu melden - doch dazu kommt es nicht. Als Jeanette Matthias anruft, existiert die Nummer bereits nicht mehr. "Es ist, als ob er vom Erdboden verschluckt wäre", erzählt die junge Mutter verzweifelt. Kann Julia Leischik Jeanette trotz der deutlichen Worte ihres Bruders helfen?



"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" - ab Sonntag, 28. April 2019, um 17:55 Uhr in SAT.1



Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email: Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Clarissa Schreiner Telefon +49 (89) 9507-1191 Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2