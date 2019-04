Wer bei Dampferaktien an Schifffahrtsaktien denkt, ist definitiv falsch. Der neue Trend aus den USA heißt Vape-Verdampfer, wie sie Orchid Ventures (WKN: A2PEYN) in Oregon und Kalifornien vermarktet. Jetzt veröffentlichte man das nächste große Update.

Nach meiner Erstvorstellung Anfang April hüpfte der Kurs von Orchid zeitweise um +26% auf bis zu 0,62 CA$. Wer limitiert um 0,50 CA$ kaufte, konnte innerhalb einer Woche attraktive Gewinne erzielen. Die Dynamik der Geschäftsentwicklung hält unvermindert an und darum freue ich mich, heute mein nächstes Update zu präsentieren. Wie sich zeigt, habe ich SD-Lesern nicht zu viel versprochen.

Konsumenten lieben die neue Vape und immer mehr Einzelhändler schließen sich diesem Boom an

Im ersten Jahr nach Gründung mauserte sich Orchid zu einer schnell wachsenden, preisgekrönten Cannabismarke. Laut Zahlen von BDS Analytics wurde Orchid im ersten Quartal des Markteintritts in Oregon zu einer der meistverkauften Marken.

Orchid stürmt in drei Monaten zur Top-Marke in Kalifornien

Erst Mitte Januar wurde Orchid Essentials, die Cannabisbrand von Orchid Ventures, erfolgreich in Kalifornien eingeführt und verzeichnet seitdem ein explosives Wachstum.

Innerhalb von drei Monaten nach Markteinführung ist Orchid in 60 neuen Einzelhandelsgeschäften vertreten, darunter bekannte Namen wie Urban Pharm, The Leaf El Paseo und One Love Beach Club, um nur einige zu nennen.

Orchid hat allein in den letzten zwei Wochen weitere 13 neue Einzelhändler von sich überzeugt und legt damit ein hohes Tempo vor.

Das Unternehmen berichtet in seinem heutigen Update nicht nur ein wöchentliches Wachstum und konstante Neuaufträge mit den neugewonnenen Kunden, sondern erweitert auch sein Veranstaltungs- und Marketingteam und erhöht die Vertriebsaktivitäten.

CEO Corey Mangold kommentiert ...

