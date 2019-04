Softbank zeigt die Bereitschaft, sich über einen Wandler bei Wirecard zu engagieren. Deutsche Adressen scheinen nicht so viel Mumm in den Knochen zu haben. Ist das der Befreiungsschlag für die Wirecard-Aktie? Schauen Sie zu diesem Themenrahmen einen Ausschnitt aus dem heutigen Gespräch von Walter Tissen mit Hans A. Bernecker (am 24.04.2019) im Bernecker TV Programm. Hier geht es zum Video:



