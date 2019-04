Investitionen in den Cannabis-Markt: von Aurora Cannabis bis Nutzhanf

Cannabis gibt's heutzutage nicht nur zum qualmen, sondern auch als Medizin für Kranke auf Rezept. Was für den Menschen recht ist, kann auch im Depot nicht schaden. Oder?

In der zweiten Jahreshälfte 2017 gingen Cannabis-Aktien ab wie Schmid's Katze. Die Legalisierung des "grünen Krauts" in verschiedenen Teilen der Welt hat dazu beigetragen. Der Pot kam in die Pötte. Wie stehen die Kurse heute - und was für Investitionsmöglichkeiten hat ein Anleger, der auf einen Wachstumsmarkt setzt?

Werfen wir einen Blick auf den Chart des North American Cannabis Index:

