MorphoSys-Aktie kommt langsam in Schwung

Trotz der jüngsten Gesamtmarkterholung kam die MorphoSys-Aktie (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) in den vergangenen Wochen kaum in Schwung. Eine positive Unternehmensnachricht sorgte dafür, dass sich dies kurzfristig änderte. Mittel- bis langfristig bringt das MDAX- und TecDAX-Papier ebenfalls einiges an Potenzial mit.

Die jüngste MorphoSys-Erfolgsmeldung betrifft den Beginn einer Phase 2-Studie, die die subkutane Verabreichung von MOR106 in Kombination mit topischen Kortikosteroiden untersucht. Diese werden heutzutage besonders häufig zur Behandlung von Patienten mit atopischer Dermatitis verschrieben.

