Aktien von Caterpillar sind am Mittwoch nach Quartalszahlen abgetaucht. Mit einem Abschlag von 3,4 Prozent auf 137,14 US-Dollar fielen sie im frühen US-Handel an das Ende des Dow Jones Industrial . Am Donnerstag vergangener Woche waren sie mit 144,77 Dollar noch auf den höchsten Kurs seit mehr als einem halben Jahr geklettert.

Analyst Seth Webber von der Bank RBC bemängelte in einem ersten Kommentar einen Rückgang des Auftragsbestandes im Geschäft mit Maschinen für die Bergbaubranche. Hierauf liege am Markt gegenwärtig der Fokus. Auch scheine die Umsatzprognose für das laufende Jahr unter den Erwartungen zu liegen./bek/he

