New York (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Regierung noch immer nicht bekanntgegeben hat, ob sie auf Autoimporte aus der EU Strafzölle erheben wird, steigt aktuell die Sorge vor einer Verlagerung des US-Handelsstreits in Richtung Europa, so die Analysten von Postbank Research. Die von Juncker und Trump im Sommer 2018 angekündigten Gespräche über einen Abbau von Zöllen auf Industriegüter hätten noch nicht einmal richtig begonnen. ...

