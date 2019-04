Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem kurzen Durchhänger in der dritten Märzwoche haben DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)sowie Standard & Poor?s 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) rasch wieder in den Rallyemodus zurückgefunden, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...