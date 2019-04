Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum Tode der Schauspielerin Hannelore Elsner zeigt das SWR Fernsehen am Sonntag, 28. April um 13 Uhr den zweiteiligen Fernsehfilm "Der letzte Patriarch". In der Produktion aus dem Jahr 2010 spielt Elsner an der Seite von Mario Adorf.



Zum Tode von Hannelore Elsner:



"Der letzte Patriarch", Sonntag, 28. April 2019, 13 Uhr im SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.Geiler@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2