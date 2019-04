Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX ging es am Mittwoch nach oben. Dies lag vor allem an der SAP-Aktie, die nach guten Zahlen und einem optimistischen Ausblick um 12,5 Prozent in die Höhe schoss. Daneben stand auch Wirecard erneut im Fokus. Ansonsten waren aber auch Molltöne zu vernehmen. So hat sich die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft im April entgegen den Erwartungen eingetrübt. "Die deutsche Wirtschaft verliert weiter an Kraft", kommentierten die Konjunkturforscher den ifo-Geschäftsklima-Index.

Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 12.313 Punkten, zwischenzeitlich markierte er mit 12.350 Punkten ein neues Jahreshoch. In der zweiten Reihe ging es für den MDAX dagegen um 0,1 Prozent nach unten.

SAP überzeugt mit Zahlen - Profitabilität soll weiter erhöht werden

Nach starken Zahlen kletterte die Aktie von SAP auf ein Allzeithoch. Das Unternehmen will nach dem überraschend starken Wachstum im ersten Quartal das Geschäft in den kommenden Jahren noch stärker auf Profitabilität trimmen und hat dazu ein umfassendes Paket geschnürt. Ziel ist es, bis 2023 die operative Marge jährlich um durchschnittlich 1 Prozentpunkt zu erhöhen. Nach Einschätzung der Citigroup befindet sich die Umstrukturierung von SAP auf einem guten Weg.

Für die Wirecard-Aktie ging es um 8,5 Prozent nach oben. Die Aktie profitierte zunächst vom Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit dem japanischen Softbank-Konzern. Dieser steigt mit 900 Millionen Euro über eine Wandelanleihe bei Wirecard ein, was am Markt als Vertrauensbeweis für das angeschlagene Unternehmen gewertet wird.

Am Nachmittag sorgte dann erneut ein Artikel der FT für Verkäufe. Die britische Zeitung verwies dabei auf Unterlagen, wonach ein großer Teil des Umsatzes wie auch des Gewinns von nur wenigen Geschäftspartnern generiert werde. Am Donnerstag veröffentlicht Wirecard endgültige Geschäftszahlen für 2018. An der Börse wird nicht ausgeschlossen, dass das Unternehmen beim Ausblick positiv überrascht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,4 (Vortag: 77,4) Millionen Aktien im Wert von rund 5,26 (Vortag: 3,48) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.313,16 +0,63% +16,61% DAX-Future 12.333,50 +0,53% +15,94% XDAX 12.308,83 +0,54% +16,33% MDAX 26.003,33 -0,14% +20,45% TecDAX 2.895,61 +2,16% +18,18% SDAX 11.724,03 +0,01% +23,29% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,70 72 ===

