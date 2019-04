DAX legt weiter zu, SAP und Wirecard wie entfesselt

Der DAX setzte seine positive Entwicklung der vergangenen Tage am heutigen Mittwoch fort und kletterte dabei über die Marke von 12.300 Punkten. Für die gute Stimmung waren vor allem zwei Indexwerte verantwortlich.

Das war heute los. In der ersten deutschen Börsenliga standen der Zahlungsabwickler Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und der Softwarekonzern SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) im Fokus. Als Indexschwergewicht konnte insbesondere SAP die DAX-Entwicklung positiv beeinflussen. Dabei blendeten Anleger schwache Konjunkturdaten aus. Laut Angaben des ifo Instituts trübte sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen erneut ein. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im April um 0,5 Zähler auf 99,2 Punkte gesunken. Damit verliere die deutsche Wirtschaft weiter an Kraft, hieß es.

Das waren die Tops & Flops. Sowohl die Wirecard-Aktie als auch die Anteilsscheine von SAP konnten heute in der Spitze prozentual zweistellige Kurszuwächse verbuchen. Die Wirecard-Aktie schoss zeitweise um rund 15 Prozent in die Höhe, während es die SAP-Aktie auf ein Kursplus von etwa 14 Prozent brachte. Dabei kletterte das Papier sogar auf ein neues Rekordhoch. Und dies ausgerechnet an einem Tag, an dem Europas größter Softwarekonzern seinen ersten Quartalsverlust seit fast 17 Jahren präsentiert hatte.

