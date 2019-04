Pressekommuniqué

24. April 2019

2018: solide operative Leistung

Umsatz: +61 % auf 441,8 Mio. €.

Bereinigtes EBITDA (1) : +62 % auf 41,1 Mio. € oder 9,3 % des Umsatzes

: +62 % auf 41,1 Mio. € oder 9,3 % des Umsatzes Konzernanteil am Jahresüberschuss: +60 % auf 20 Mio. € oder 4,5 % des Umsatzes

Starke profitable Wachstumsaussichten bestätigt

Der Aufsichtsrat von SOLUTIONS 30, europäischer Marktführer für Lösungen für neue Technologien und vernetzte Objekte, ist am 23. April zusammengetreten, um die vom Vorstand genehmigten und von der Revisionsstelle geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 zu prüfen und zu genehmigen.

In Millionen Euro 31.12.2018 31.12.2017 Variation Umsatz 441,8 274,5 +61 % Bereinigtes EBITDA(1) 41,1 25,3 +62 % In % des Umsatzes 9,3 % 9,2 % Bereinigtes EBIT(2) 33,2 20,7 +61 % In % des Umsatzes 7,5 % 7,5 % Jahresüberschuss der konsolidierten Gesellschaften (3) 23,7 14,1 +68 % In % des Umsatzes 5,4 % 5,1 % Bereinigter Jahresüberschuss (Konzernanteil) (4) 28,5 18,0 +58 % In % des Umsatzes 6,4 % 6,6 % Bereinigter Jahresüberschuss (Konzernanteil) 20 12,5 +60 % In % des Umsatzes 4,5 % 4,6 % Finanzstrukturdaten 31.12.2018 31.12.2017 Variation Eigenkapital(5) 91,6 66,5 +25,1 Mio. € Nettoverschuldung 12,4 20,8 -8,4 Mio. € Zinsdeckungsgrad(6) 20 x 7,6 x -

(1) Betriebsergebnis aus wiederkehrenden Tätigkeiten(*) vor Nettozuführung zu Abschreibungen und Rückstellungen

(2) Betriebsergebnis aus wiederkehrenden Tätigkeiten(*) vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich Kundenbeziehungen.

(3) Vor Goodwill-Abschreibung

(4) Konzernergebnis aus wiederkehrenden Tätigkeiten(*) vor Goodwill-Abschreibungen und Kundenbeziehungen

(5) Minderheitsanteile inklusive

(6) EBIT auf Nettofinanzaufwand - Abdeckungsgrad des Nettofinanzaufwands durch das EBIT

(*) Einmalige Tätigkeiten sind: Erträge und Aufwendungen mit den Merkmalen, dass sie betragsmäßig signifikant, von Natur aus ungewöhnlich und selten sind.

Gianbeppi Fortis, Vorsitzender des Vorstands, sagte:

"SOLUTIONS 30 erzielte 2018 eine starke operative Leistung. Das Geschäftsjahr war geprägt von zweistelligen Wachstumsraten in allen unseren Märkten, sowohl geografisch als auch sektoral, und von der Gründung von Unit-T, einer neuen belgischen Tochtergesellschaft, die die im Juni letzten Jahres vom Kabelbetreiber Telenet ausgelagerten lokalen Dienstleistungsaktivitäten wahrnimmt. Diese hervorragende Dynamik ging einher mit einer guten Kontrolle unserer Strukturkosten, so dass wir eine Steigerung der operativen Profitabilität erzielen konnten. Diese Leistungen zeigen die Stärke unseres Modells. Unsere Fähigkeit, den Markt zu konsolidieren und neue Wachstumschancen zu nutzen, wächst, wie unsere jüngsten externen Wachstumsaktivitäten und die Unterzeichnung der allerersten Verträge über den Einsatz von Stromtankstellen zeigen."

Karim Rachedi, Chief Executive Officer und Vorstnadsmitglied, ergänzt:

"Das Wachstum unserer Aktivitäten wird weiterhin von der digitalen Transformation der Wirtschaft getragen. Unsere multidisziplinären Teams sind in der Lage, in den wichtigsten europäischen Ländern schnell zu intervenieren, um die für den Einsatz der neuesten digitalen Technologien erforderlichen lokalen Dienste bereitzustellen. Wir haben uns einen starken Wettbewerbsvorteil verschafft, indem wir es unseren Kunden ermöglicht haben, von den Skaleneffekten zu profitieren, die durch die Mutualisierung standardisierter Dienstleistungen ermöglicht werden, und indem wir ihnen qualitativ hochwertige Eingriffe auf der Grundlage bewährter Prozesse garantieren. Auf der Grundlage dieser soliden gesamtwirtschaftlichen Eckdaten werden wir unsere Politik des nachhaltigen und profitablen Wachstums fortsetzen."

Wachstum von 61 % des Umsatzes im Jahre 2018

Der Umsatz des Konzerns belief sich im Gesamtjahr 2018 auf 441,8 Mio. € und stieg damit um 60,9 % (27,6 % bei konstantem Konsolidierungsumfang) gegenüber 2017.

SOLUTIONS 30 erzielte in Frankreich einen Umsatz von 279,1 Mio. €, ein Plus von 56,9 % (34,5 % bei vergleichbarer Struktur). Die organische Dynamik wird weiterhin durch Aktivitäten im Bereich der Glasfaser und intelligenten Messgeräte bestimmt. Die Integration von CPCP seit dem 1. August und die Übernahme von Sotranasa im Dezember 2018 haben es dem Konzern ebenfalls ermöglicht, seinen Marktanteil in diesen Bereichen zu stärken.

Der Auslandsumsatz stieg um 68,4 % (14,9 % bei konstantem Konsolidierungsumfang) auf 162,7 Mio. €, was 37 % des Konzernumsatzes entspricht. Zum 2. Semester wird die Performance insbesondere durch die Gründung von Unit-T im Juli 2018 unterstützt, einem Unternehmen, das zu 70 % im Besitz von SOLUTIONS 30 und zu 30 % im Besitz des belgischen Kabelbetreibers Telenet ist, und durch die Unterzeichnung eines Outsourcing-Vertrags über rund 500 Mio. Euro über 7 Jahre.. Neben dieser Strukturierungsmaßnahme, die es dem Konzern ermöglicht, die kritische Masse in den Benelux-Ländern zu erreichen, kommt auch die Eroberung neuer Märkte und die Durchführung von Outsourcing-Aktivitäten in Italien und externem Wachstum in Spanien..

Wachstum des bereinigten EBITDA von 62 % und des bereinigten EBIT von 61 %.

Das bereinigte EBITDA erreichte 41,1 Mio. € und stieg damit um 62 % gegenüber 2017. Dies entspricht 9,3 % des Umsatzes, was einem Anstieg von 10 Basispunkten über 1 Jahr entspricht und auf die gute Kontrolle der Strukturkosten zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBIT stieg um 61 % auf 33,2 Mio. €. Darin enthalten sind betriebswirtschaftliche Abschreibungen in Höhe von 7,9 Mio. € im Vergleich zu 4,7 Mio. € im Vorjahr, was dem Wachstum des Unternehmens entspricht. Die Abschreibungen auf Kundenbeziehungen1 beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf (4,8) Mio. € im Vergleich zu (3,9) Mio. € Ende 2017.

Das Finanzergebnis, das im Wesentlichen aus Finanzaufwendungen besteht, stellt einen kontrollierten Aufwand von 1,7 Mio. € dar, verglichen mit 1,6 Mio. € im Jahr 2017. Es bleibt auf einem stabilen Niveau, was insbesondere auf verbesserte Finanzierungsbedingungen im Rahmen der neuen strukturierten Kredite des Konzerns in den Jahren 2017 und 2018 zurückzuführen ist.

Der Steueraufwand betrug 5,6 Mio. € gegenüber 1,7 Mio. € im Jahr 2017, was zu einer Steuerquote (ohne Mehrwert des Unternehmens - CVAE) von 13 % führt.. Dieser Anstieg ist auf die Steuerbelastung zurückzuführen, die in Belgien im Zusammenhang mit der Gründung von Unit-T und der damit verbundenen Reorganisation der anderen juristischen Personen des Landes festgestellt wurde. Einmaleffekte in Höhe von +2,5 Mio. € gegenüber +0,7 Mio. € im Vorjahr resultierten aus der Erfassung von negativen Unterschiedsbeträgen (Badwill) im Zusammenhang mit den ertragssteigernden Akquisitionen im Jahr 2017.

Unter Berücksichtigung dieser Elemente erreichte der Jahresüberschuss der konsolidierten Unternehmen 23,7 Mio. € im Vergleich zu den 14,1 Mio. € des Vorjahres. Das Konzernergebnis, das 3,3 Mio. € Goodwill-Abschreibungen beinhaltet, betrug 20,4 Mio. €, eine Steigerung von 65 %. Der Konzernanteil am Jahresüberschuss erreichte 18,9 Mio. € und stieg damit um 51 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017.Der bereinigte Konzernanteil am Jahresüberschuss beträgt 28,5 Mio. €, d. h. 6,4 % des Umsatzes.

Eine verstärkte Finanzstruktur.

Zum 31. Dezember 2018 betrug das Eigenkapital des Konzerns 91,6 Mio. € gegenüber 66,5 Mio. € zum 31. Dezember 2017. Die Bruttofinanzverschuldung belief sich auf 82,3 Mio. € im Vergleich zu den 49,2 Mio. € zum 31. Dezember 2017, während der in der Bilanz ausgewiesene Kassenbestand 69,9 Mio. € im Vergleich zu den 28,3 Mio. € Ende Dezember 2017 betrug, was zu einer Nettoverschuldung von 12,4 Mio. € im Vergleich zu 20,8 Mio. € im Vorjahr führte.

Die Errichtung des Factoring-Entkonsolidierungsprogramms in allen Tochtergesellschaften des Konzerns reduzierte den Umlaufvermögensbedarf (UVB), der 2018 um 31,9 Mio. € negativ ausfiel, verglichen mit einem positiven UVB von 27,4 Mio. € im Jahr 2017. Der Gesamtbetrag der abgetretenen und damit entkonsolidierten Forderungen belief sich zum 31. Dezember 2018 auf 51 Mio. €.

Mit einem Gearing (Nettoverschuldung zu Eigenkapital) von 13,5 %, einem Verhältnis der Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 30 % und einer Deckungsquote des Nettofinanzaufwands durch das bereinigte EBIT von 20 mal hat der Konzern mehr Handlungsspielraum, um seine Wachstumsstrategie fortzusetzen.

Ehrgeizige kurz- und mittelfristige Perspektiven

Kurz- und mittelfristig wird der Konzern weiterhin dem Wachstum Priorität einräumen, um in allen geografischen Gebieten, in denen er tätig ist, eine kritische Masse zu erreichen und gleichzeitig ein striktes Kostenmanagement beizubehalten. Seine Strategie basiert auf einem soliden und leicht replizierbaren Wirtschaftsmodell, das es ihm ermöglicht, seine Entwicklung sowohl sektoral als auch geografisch zu verfolgen und eine gezielte Akquisitionspolitik aufrecht zu erhalten, die die Erreichung seiner Ziele beschleunigt.

Für 2019 erwartet SOLUTIONS 30 ein weiterhin starkes und profitables Wachstum. Neben dem internen Wachstum durch die jüngsten Operationen und Vertragsabschlüsse, sollte der Konzern seine Tätigkeitsfelder weiter ausbauen, insbesondere im Energiesektor, wo die ersten Verträge für die Aufstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge abgeschlossen werden. Gleichzeitig prüft die Gruppe ihre Niederlassung in neuen Gebieten und ist bereit, neue externe Wachstumschancen zu nutzen.

Nach Abschluss eines besonders dynamischen Geschäftsjahres 2018 geht der Konzern daher ruhig in das Jahr 2019 und ist bestens positioniert, um das Wachstum der strukturellen Kernmärkte zu erfassen, da sie direkt mit der digitalen Transformation der Wirtschaft auf europäischer Ebene verbunden sind.

Webcast

Am Donnerstag, den 25. April, findet um 17.00 Uhr

Zugangscode: 68468888786

Nächster Termin:

Umsatz 1. Quartal 2019 und Webcast für Investoren, 13. Mai 2019 um 18.00 Uhr

Zu Solutions 30 SE

Der Konzern Solutions 30 ist der europäische Marktführer für Lösungen für neue Technologien. Seine Mission besteht darin, allen, Einzelpersonen und Unternehmen, die technologischen Veränderungen, die unser tägliches Leben verändern, zugänglich zu machen: gestern IT und Internet, heute die Digitaltechniken, morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen werden. Mit mehr als 20 Millionen Interventionen seit seiner Gründung und organisiert in einem Netzwerk von mehr als 8.000 ortsnahen Technikern, deckt Solutions 30 derzeit ganz Frankreich, Italien, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Spanien ab. Das Kapital von Solutions 30 S.E. besteht aus

104 997 392 Aktien, was der Anzahl der theoretischen und ausübbaren Stimmrechte entspricht.

Solutions 30 S.E. ist an der Euronext Growth



Kontakte

Solutions 30 Listing Sponsor Nezha Calligaro Hervé Guyot +352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com (mailto:nezha.calligaro@solutions30.com)

+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com (mailto:hguyot@genesta-finance.com)

Investor Relations - Frankreich Pressearbeit Nathalie Boumendil Samuel Beaupain +33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com (mailto:investor.relations@solutions30.com)

+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com (mailto:media.relations@solutions30.com)

Investor Relations - Europa und USA John Klein +44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com (mailto:john.klein@solutions30.com)









1 Die "Kundenbeziehungen" sind immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen/Übernahmen. Die Abschreibungsdauer von 3 bis 11 Jahren entspricht dem geschätzten Verbrauch des größten Teils des wirtschaftlichen Nutzens..

Anhang