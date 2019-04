Zürich (ots) - Der Chefökonom der UBS Schweiz erläutert im

Interview mit der «Handelszeitung» die Gefahren einer Rezession:

«Vieles hängt jetzt von den nächsten drei, vier Wochen ab. Da werden

einige der Themen, die die Weltwirtschaft beeinflussen, entweder

gelöst oder sie eskalieren.» Im zweiten Halbjahr 2018 seien die

ersten Anzeichen einer Verlangsamung in Europa sichtbar geworden, so

Kalt. «Die vorlaufenden Indikatoren sanken und das hat, in Kumulation

mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China, den drohenden Zöllen

für die europäische Automobilindustrie und der Gefahr eines

ungeordneten Brexit, bei vielen Firmen auf die Stimmung gedrückt.

Doch dann ist die amerikanische Notenbank ab Januar massiv

zurückgerudert und hat signalisiert, dass dieses Jahr wohl keine

Zinserhöhungen mehr kommen; das hat geholfen.» Zudem sagt Kalt, dass

alles davon abhänge, ob der seit zehn Jahren andauernde globale

Aufschwung weitere Jahre anhalte: «Nur dann haben Europa und die

Schweiz eine Chance, aus dem Nullzinsumfeld herauszukommen. Ansonsten

droht eine Japanifizierung Europas und wir stecken in einer

Stagnation fest und können nicht mehr mit den herkömmlichen

geldpolitischen Instrumenten gegensteuern.»



Originaltext: Handelszeitung

