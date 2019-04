Zürich (ots) - Gewisse Staatsbetriebe und staatliche

Verwaltungseinheiten zahlen keine Gewinnsteuern, obwohl sie mit

Privaten in direkter Konkurrenz stehen. Dies zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Auf Anfrage bestätigen die Energiewerke der Städte

Solothurn, Grenchen, Olten und Schaffhausen, dass sie im privaten

Markt von Installationen oder im Kanalbau tätig sind. In diesen

Sparten erzielen sie Erlöse, aber zahlen keine Gewinnsteuern. Im Fall

der Schaffhauser Verwaltungseinheit SH Power und bei den Solothurner

Amtsnotaren werden diese Erlöse nicht einmal separat ausgewiesen,

obwohl das Steuerrecht dies so verlangt.



Im Leitfaden der Schweizerischen Steuerkonferenz der Kantone (SSK)

von 2008 steht klipp und klar: «Allfällige Gewinne

privatwirtschaftlichen Teils müssen dargestellt und rückerstattet

werden. Quersubventionen sind verboten. Dividenden sind zu

limitieren.» Die Grundsätze leiten sich von der Verfassung ab. Eine

Ausnahme gilt nur für öffentliche Zwecke.



Daran ändert auch nichts, wenn Kantone oder Gemeinden diese

Betriebe per Dekret von Steuern befreien. Theoretisch könnte ein

Privater die steuerliche Ungleichbehandlung vor Bundesgericht

einklagen. Der Leitfaden gibt Kritikern recht: «Die

Wettbewerbsneutralität muss in jedem Fall gewahrt sein.» Der

Geschäftszweck des staatlichen Akteurs müsse sich «auf die

Kernbereiche der Grundversorgung beschränken», so die SSK.



Der Zürcher Steuerrechtsprofessor René Matteotti äussert sich

nicht zu Einzelfällen, sagt aber, die Grundsätze der SSK würden auch

heute gelten: «Steuerbefreit sein dürfen Betriebe, die Leistungen im

öffentlichen Interesse erbringen. Wo Firmen mit privater Konkurrenz

tätig sind, dürfen sie nicht steuerbefreit agieren.» In den Kantonen

und Gemeinden dürfte dieser Grundsatz nicht immer beachtet werden, so

der Steuerexperte.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90