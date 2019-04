Zürich (ots) - Nach dem Aktionärsaufstand bei Hochdorf meldet sich

Pharmalys-Gründer Amir Mechria zu Wort. «In fünf Jahren wird Hochdorf

eines der profitabelsten Unternehmen in der Schweiz sein, wenn nun

die dafür richtigen Massnahmen getroffen werden», sagt der künftige

Grossaktionär von Hochdorf im Interview mit der «Handelszeitung».

Wegen einer Wandelanleihe wird Mechria nächstes Jahr rund 20 Prozent

der Hochdorf-Aktien halten. «Manchmal geht es gar nicht um

Kontrolle», so Mechria weiter. Wenn sich die Aktionäre einig seien

über die Strategie, so spiele es gar nicht so eine Rolle, wer wie

viele Anteile an einer Firma halte.



Vor zehn Tagen haben die Aktionäre unter der Führung des

Milchbauernverbandes ZMP den Verwaltungsrat von Hochdorf neu bestellt

und vier neue Mitglieder gewählt. «Wir brauchen die Schweizer

Bauern», sagt Mechria. Er leitet nach wie vor die Geschicke der

Kindernahrungsmittelfirma Pharmalys, die heute mehrheitlich Hochdorf

gehört. «Pharmalys braucht sehr gute Milch. Die Bauern wollen sie

verkaufen. Das passt zusammen», sagt Mechria weiter.



Mechria lebt in der Schweiz, rund 20 Kilometer von den

Produktionsanlagen in Hochdorf entfernt. In seinem ersten

öffentlichen Interview erklärt er weiter, für seine Firma Pharmalys

hätte sich vor einigen Jahren nicht nur Hochdorf, sondern auch ein

ausländischer Konkurrent interessiert. «Der gebotene Preis war

deutlich höher als jener von Hochdorf», so Mechria. Er hätte sich für

Hochdorf entschieden, weil er an das Unternehmen glaubte und immer

noch glaube - gerade im Verbund mit Pharmalys.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90