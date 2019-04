Zürich (ots) - Ab Herbst müssen Schweizer Banken in der EU

zwingend ihre Schnittstellen zu Bankkonten auf Kundenwunsch

Drittanbietern wie Fintechs öffnen. Nun dürfen auch Privatkunden in

der Schweiz auf neue Open-Banking-Angebote hoffen, schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer neuesten Ausgabe. «Wir evaluieren

Anwendungsmöglichkeiten für unsere Privatkunden in der Schweiz»,

schreibt die Grossbank Credit Suisse auf Anfrage. Derzeit sammle man

erste Erfahrungen im europäischen Raum.



Seit kurzem läuft nämlich in der EU die verbindliche Testphase im

Rahmen der zweiten Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2), an der auch

zahlreiche Schweizer Banken mit EU-Geschäft wie UBS, Credit Suisse

oder Julius Bär teilnehmen müssen. Denn ab September sind alle in der

EU tätigen Banken verpflichtet, Drittanbietern den Zugang zu

Kontoinformationen zu gewähren, wenn Bankkunden dies wünschen.



