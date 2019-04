Nach einer erneuten Gewinnwarnung im März hat die börsennotierte Petro Welt (ehemals C.A.T. oil) nun die Bekanntgabe der Jahreszahlen 2018 um mehrere Tage verschoben. Statt am 25. April kommen sie am Montag, 29. April, erklärte der Ölfeld-Dienstleister am Mittwochabend. Dividende werde es für 2018 keine geben, man wolle den ...

