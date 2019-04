Halle (ots) - Die Oper Halle gehört zu den elf Theatern, die mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet werden. Das meldet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Mitteilung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU. Die Ehrung ist mit jeweils 75.000 Euro dotiert. Doppelte Freude in Sachsen-Anhalt: Auch das Puppentheater Magdeburg erhält einen der elf Theaterpreise des Bundes.



Eine von Grütters berufene Fachjury hat der Mitteilung zufolge aus 119 Bewerbungen Bühnen ausgewählt, "die mit sehr unterschiedlichen ästhetischen Mitteln - dem Sprechtheater, der Performance, dem Objekttheater und auch der großen Oper - Angebote für ein breites Publikum erarbeiten, um zum Nachdenken über die Stadt und die Welt in der wir leben anzuregen und darüber ins Gespräch zu kommen." Die Preise werden am 27. Mai im Theater Gera übergeben.



Halles Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand (parteilos) sagte der Mitteldeutschen Zeitung: "Der Preis würdigt die Experimentierfreude der Oper Halle und die Begeisterung am offenen Dialog mit dem Publikum. Ich gratuliere der Intendanz zu dieser Auszeichnung und freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg."



