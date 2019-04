The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2019



ISIN Name



AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD

CA5290201097 LEXINGTON BIOSCIENCES

GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25

US68234X1028 ONCOMED PHARMACEUT.DL-001