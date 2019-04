Andersen Global gab heute bekannt, dass es mit der Aufnahme von Mulenga Mundashi Kasonde Legal Practitioners (MMKLP) einen neuen Meilenstein in seinem kontinuierlichen Wachstum erreicht hat. MMKLP, eine Anwaltskanzlei in Sambia, hat einen Kooperationsvertrag mit Andersen Global unterzeichnet. Die internationale Vereinigung ist nun über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner in 50 Ländern präsent.

Unter der Leitung von fünf Partnern berät MMK seit 1999 Mandanten bei Unternehmensfusionen und -übernahmen, Steuern, Rechtsstreitigkeiten sowie Arbeits- und Industriebeschlüssen. Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens ist die Kanzlei heute eine der größten Kanzleien Sambias. Das kooperierende Unternehmen wird für Andersen Global der elfte Standort in Afrika sein.

"Wir hatten die Gelegenheit, bei einigen der bekanntesten Finanzereignisse Sambias in der modernen Geschichte zu beraten", sagte Michael Mundashi, MMKLP Managing Partner. "Eines der Dinge, die uns weiter voranbringen, ist der Wunsch, unseren lokalen und internationalen Kunden noch mehr zu bieten. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, die nächste Stufe einer tiefgreifenden lokalen Expertise in jeder Region der Welt anzubieten."

Mit der Aufnahme von MMKLP steigt die Zahl der Länder mit juristischer Präsenz durch Mitglieds- und Kooperationskanzleien von Andersen Global auf 41.

"Die 50-Länder-Marke ist bedeutsam für unsere globale Organisation und alle Partner, die so hart daran arbeiten, die Art von Vereinigung aufzubauen, der alle angehören möchte", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und CEO Andersen Tax LLC. "Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, unsere Rechtsdienstleistungen auf über 40 Länder auf fünf Kontinenten auszudehnen, ermöglicht es uns, wirklich umfassende Geschäftslösungen auf globaler Ebene anzubieten. Michael und die Fachleute von MMK teilen unsere Werte eines reibungslosen Service und der Transparenz, und ich freue mich darauf, sie in unser Team aufzunehmen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 139 Standorten präsent.

