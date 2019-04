Pfeiffer Vacuum Technology AG: Umsatz und Betriebsergebnis im ersten Quartal 2019 deutlich schwächer DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Umsatz und Betriebsergebnis im ersten Quartal 2019 deutlich schwächer 24.04.2019 / 20:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insider Information gemäß Artikel 17 MAR Pfeiffer Vacuum Technology AG: Umsatz und Betriebsergebnis im ersten Quartal 2019 deutlich schwächer Asslar, 24. April 2019. Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") erzielte im ersten Quartal 2019 einen Konzernumsatz von 153,7 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte 18,1 Mio. Euro. Insbesondere das EBIT blieb damit deutlich unterhalb des Vorjahreswerts von 27,5 Mio. Euro. Vor allem die Investitionszurückhaltung in den Kundenmärkten Halbleiter und Beschichtung und die auf weiteres Wachstum ausgerichtete Kostenbasis lasteten negativ auf Ergebnis und Marge. Insgesamt entspricht diese Entwicklung der Planung für das erste Halbjahr 2019, die im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres von einem reduzierten Umsatz und schwächeren Margen ausgeht. Einen weitergehenden Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr 2019 wird Pfeiffer Vacuum im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 veröffentlichen. Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de 24.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803089 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803089 24.04.2019 CET/CEST ISIN DE0006916604 AXC0245 2019-04-24/20:03