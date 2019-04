Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch die Gewinne im Verlauf des Handels vor dem Hintergrund eines leicht schwächelnden Aktienmarktes noch etwas ausgebaut. In allen Laufzeiten gingen die Renditen zurück. Die Anleihen knüpften so an ihre Vortagesgewinne an. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,318 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,314 Prozent. Zehnjährige Papiere legten um 12/32 Punkte auf 100 29/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,520 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 25/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,941 Prozent./jsl/bek/he

