Neue Version wird Serverleistung verbessern und offene APIs mit Add-ons für Offenes Banking und PSD2 unterstützen

Fiorano Software, ein Marktführer im Bereich Integration Middleware, API Management und dezentrale Peer-to-Peer-Systeme, hat heute die Veröffentlichung von Version 12.0 der Plattform von Fiorano für ESB- und API-Management bekanntgegeben. Die neueste Version mit neuen Adaptern und Tools verfügt über erweiterte und optimierte Funktionen zur Verbesserung der Leistung der Server des Unternehmens. So können SOA und API-Management in produktiverer Weise realisiert werden, und die Kapitalrendite kann deutlich gesteigert werden.

Die Plattform bietet ein einheitliches Profil, mit dem alle Fiorano-Server einheitlich laufen können, und wird mit mehreren neuen Adaptern ausgeliefert: Kafka-Konnektor, DynamoDB, AS4Connector, SMPPSend und WebSockets. Die Nutzer können Event Processes jetzt direkt aus dem Dashboard importieren und CRC-Prozesse optimieren, indem sie Komponenten aus lokalen Repositorys holen. Die neue Plattform bietet ein neues HTML5-Dashboard, Monetarisierung und Sicherheitsstrategien wie JWT/JWS für API-Management und unterstützt gleichzeitig Open-API-Spezifikationen, OpenId Connect und zeitbasierte Regelungen für Zugänge und Quoten sowie Informationen über den geografischen Standort, von dem die Anfrage ausging.

Atul Saini, CEO und CTO bei Fiorano Software, sagt: "APIs stehen jetzt in allen Vertikalen im Vordergrund so auch bei Banking und Finanzdienstleistungen. Fiorano 12 dient somit als Sprungbrett für die Digitalisierung über neue Add-On-Accelerator-Packs für die PSD2-Richtlinie und Offenes Banking, sodass die Banken sofort für Richtlinienkonformität sorgen können. Der PSD2 Accelerator bietet Banken ein integriertes, schnell umsetzbares Single-Stack-Umfeld, das aus allen Komponenten besteht, die für die Realisierung von PSD2-ASPSP-Schnittstellen erforderlich sind. Wir betreuen Banken in sämtlichen geografischen Gebieten und unterstützen die Richtlinien von Open Banking UK, Berlin Group und STET.

Über Fiorano

Fiorano Software, ein im Silicon Valley ansässiges US-amerikanisches (kalifornisches) Unternehmen, ist seit 1995 ein bewährter Anbieter von Middleware für Enterprise Integration, Hochleistungs-Messaging und dezentrale Peer-to-Peer-Systeme. Fiorano operiert über seine weltweiten Niederlassungen und ein globales Netzwerk von Technologiepartnern und Value-Added-Resellern.

Globale Unternehmen wie AT&T Wireless, Boeing, Federal Bank, L'Oréal, NASA, Rabobank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Aboitiz Power, Canadia Bank, US Coast Guard und Vodafone haben Fiorano eingesetzt, um Innovationen durch offene, auf Normen basierende, ereignisgesteuerte Echtzeitlösungen mit beispielloser Produktivität voranzutreiben.

