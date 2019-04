Senvion S.A.: Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Personalie Senvion S.A.: Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats 24.04.2019 / 21:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Senvion S.A.: Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats Luxemburg, 24. April 2019 - Mitglieder des Aufsichtsrats der Senvion S.A. ("Senvion") haben heute entschieden, ihr Amt niederzulegen und ihre Aufgaben und Pflichten mit sofortiger Wirkung an drei Restrukturierungsexperten zu übergeben, um so die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften während des laufenden Transformations- und Restrukturierungsprozesses optimal zu unterstützen. Der Vorstand dankt den aus dem Amt scheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, namentlich Steven Holliday (Vorsitzender), Frank Mattern, Ben Langworthy, Matthias Schubert, Alberto Terol und Carl Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust für ihr Engagement und ihre Unterstützung der Gesellschaft. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder, Eugene Davis, Steven D. Scheiwe und Timothy Bernlohr, haben ihr Amt im Wege der Kooptation mit sofortiger Wirkung und einer Amtszeit vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung angetreten. Eugene Davis wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. Alle drei Mitglieder verfügen über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei Restrukturierungen und Turnaround-Situationen. Der Vorstand Senvion Investor Relations Kontakt (Mitteilende Person): Anja Siehler Senior Manager - Capital Markets Telefon +352 26 00 - 5285 E-Mail: anja.siehler@senvion.com Kontakt: Anja Siehler Tel: +352 26 00 5285 Mobil: +4915221817093 E-mail: anja.siehler@senvion.com 24.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Dublin, Börse Luxemburg EQS News ID: 803085 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803085 24.04.2019 CET/CEST ISIN LU1377527517 XS1223808749 XS1223809390 AXC0250 2019-04-24/21:22