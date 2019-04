Facebook hat Anlegern und Analysten am Mittwoch Einblicke in die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel gewährt.Facebook hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert. Das EPS lag bei 1,89 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 US-Dollar gerechnet hatten (Vorjahr: 1,69 US-Dollar). Umsatzseitig stehen 15,08 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...