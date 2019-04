Die Valence Group berät INEOS Enterprises, einen Geschäftsbereich von INEOS ("INEOS"), beim Verkauf von INEOS Melamines and Paraform an die Prefere Resins Holding GmbH.

Bei dem angekündigten Verkauf von INEOS Melamines Paraform an die Prefere Resins Holding GmbH fungiert die Valence Group als Finanzberater für INEOS Enterprises. Der Vertrag gilt für Standorte in den USA, Deutschland und Indonesien.

INEOS Paraform ist der zweitgrößte Hersteller von Paraformaldehyd in Europa. INEOS Melamines ist weltweit führender Lieferant von Melaminharzen für die Beschichtungs-, Textil-, Reifen- und Gummi-Industrie sowie für Hersteller von dekorativen Schichtplatten.

Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

Über INEOS

INEOS ist einer der weltweit größten Chemiekonzerne und belegt mit rund 20.000 Mitarbeitern an 171 Standorten in 24 Ländern Platz 50 der größten Unternehmen der Welt. Das privat geführte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz von 60 Milliarden USD und ein EBITDA von 7 Milliarden USD. Neben seiner Expansion im Bereich der Petrochemie hat das Unternehmen Öl- und Gasfelder in Großbritannien, Dänemark und Norwegen erworben. Damit ist INEOS das größte Privatunternehmen unter den 10 Top-Unternehmen, die in der Nordsee operieren.

Über INEOS Enterprises

INEOS Enterprises umfasst ein Portfolio von Unternehmen, die chemische Produkte in Nordeuropa, den USA und Kanada herstellen und damit weltweit einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden und ein schnelles Wachstum durch Investitionen in neue Produkte und Produktionsanlagen oder durch Akquisitionen. Es beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter an Standorten in Großbritannien, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Kanada und den USA. INEOS Enterprises gehört nicht zur Bankgruppe INEOS Group Holdings.

Über Prefere Resins

Prefere Resins mit Sitz in Erkner, Deutschland, ist europäischer Marktführer im Bereich der Phenol- und Aminoharzproduktion und betreibt Produktionsstätten in Finnland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen und Rumänien. Zudem verfügt das Unternehmen über drei F&E-Niederlassungen (Deutschland, Österreich und Finnland) sowie über vier regionale Vertriebsstandorte (Deutschland, Großbritannien, Finnland und Österreich). Das Unternehmen mit einem Produktionsvolumen von rund 350.000 Tonnen pro Jahr beschäftigt über 320 Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190424006099/de/

Contacts:

The Valence Group

Paul Lakind, 212-847-7339

plakind@valencegroup.com