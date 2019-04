Projekt kombiniert automatische Erkennung struktureller Anomalien mit Ferninspektion für eine effizientere Überwachung

ABS, Google Cloud und SoftServe haben ein Pilotprojekt abgeschlossen, bei dem künstliche Intelligenzmodelle (KI) zur Erkennung von Korrosions- und Beschichtungsschäden auf Schiffen und Offshore-Anlagen eingesetzt wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190424006166/de/

ABS, Google Cloud and SoftServe Partner to Demonstrate Feasibility of AI-enabled Corrosion Detection (Photo: Business Wire)

Das Projekt hat mit Erfolg die Zuverlässigkeit der KI beim Erkennen und Bewerten struktureller Anomalien demonstriert, die oft bei Sichtprüfungen erkannt werden. Außerdem könnten KI-Technologien für die Analyse von Aufnahmen über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, um den Korrosionsprozess und die Entwicklung der Beschichtungsschäden zu verstehen.

"Digitale Innovationen auf dem Gebiet der KI werden Untersuchungen und Wartungsstrategien grundlegend verändern und einen Trend zur mehr zustandsbasierter Instandhaltung fördern", so Christopher J. Wiernicki, Chairman, Präsident und CEO bei ABS. "Wir arbeiten an einer Zukunft, in der digitale Tools den Zustand eines Schiffes oder einer Offshore-Einheit aus der Distanz analysieren und Beschichtungsschäden und andere strukturelle Probleme automatisch erkennen und messen können. Dies wird zu mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit führen."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Google Cloud und SoftServe, um die KI-Technologie in der Schiffs- und Offshore-Industrie einzusetzen", kommentiert Kashif Mahmood, stellvertretender Chief Digital Officer bei ABS. "Durch die Kombination unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Offshore-Strukturen und Schiffsanlagen mit der herausragenden Expertise von Google Cloud bei AI-Anwendungen und den Entwicklungsfähigkeiten von SoftServe waren wir in der Lage, diese Idee zu verwirklichen."

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie uns vom 6. bis 9. Mai auf der OTC in Houston, um eine KI-gestützte Korrosionserkennung selbst zu erleben.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungs- und technischen Beratungsdiensten für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie, setzt die Standards für Sicherheit und Exzellenz in Design und Konstruktion. Sein Schwerpunkt liegt auf der sicheren und geeigneten Anwendung fortschrittlicher Technologien und digitaler Lösungen. ABS kooperiert mit Industrieunternehmen und Kunden zur Entwicklung von präzisen und kosteneffzienten Compliance-Lösungen sowie Optimierung von Leistung und Betriebseffizienz von Schiffs- und Offshore-Anlagen.

www.eagle.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190424006166/de/

Contacts:

ABS Media Relations

Gareth Lewis

glewis@eagle.org