Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, hat eine Stärkung der Steuerfahndung zur Aufarbeitung der sogenannten Panama-Papers gefordert. "Hilfreich wäre, wenn man zum Beispiel bei der Telefonüberwachung krimineller und mafiöser Strukturen noch weiter käme", sagte Eigenthaler der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Außerdem sei mehr Personal bei der Steuerfahndung notwendig, um einer massenhaften Steuervermeidungspraxis schnell und effektiv auf den Grund zu gehen. "Von den Kollegen dort habe ich schon oft den Satz gehört, man fahre mit dem Fahrrad einem Ferrari hinterher", sagte Eigenthaler.



Hintergrund ist die jüngste Zwischenbilanz über die Aufarbeitung der vor drei Jahren bekannt gewordenen Enthüllungen über große Geldströme nach Panama und massenhafte Briefkastenfirmen.



Eigenthaler zeigte sich unzufrieden mit dem Ermittlungsstand. Bei den bislang erst rund 150 eingeleiteten Steuerstrafverfahren in Deutschland sei "noch viel Luft nach oben", meinte der Gewerkschafter. Auch die Steuernachzahlungen von bislang 4,2 Millionen Euro würden sich "auf den ersten Blick bescheiden" ausnehmen, so Eigenthaler.



