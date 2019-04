Apple-CEO Tim Cook erklärte beim "the Time 100 event", dass Apple eines der wenigen Unternehmen ohne politisches Aktionskomitee sei und kein Geld an Politiker spende.Die Politik spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle. Sie profitieren von oder leiden unter politischen Entscheidungen und Gesetzen. Daher ist für viele Firmen Lobbyarbeit sehr wichtig. Sie besitzen deshalb oft ein eigenes politisches Aktionskomitee. Dieses sogenannte PAC sammelt Geld ein und spendet es an Kampagnen von Politikern. ...

