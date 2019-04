"Rheinpfalz" zu Parteispenden:

"Weder ist die CDU noch ist die Demokratie gefährdet, wenn die Partei in diesem Jahr keine 100.000 Euro von Daimler bekommt. Die CDU hatte im spendenreichen Wahljahr 2017 übrigens Einnahmen in Höhe von gut 156 Millionen Euro. Ein gutes Zeichen ist es trotzdem nicht, dass der Autobauer bei den Parteispenden auf die Bremse tritt. Er folgt damit dem Trend, sich von Politik abzuwenden. Es mag tatsächlich populärer sein, über Spenden mit Kunst, Bildung oder Naturschutz in Verbindung gebracht zu werden als mit Parteien. Allerdings stehen die Demokratie, der Rechtsstaat und die Freiheit unter Druck wie schon lange nicht mehr - europaweit bedrängt von rechten wie linken Populisten./yyzz/DP/he

