=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:50 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Aschheim *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Umsatz 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Werdohl *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao 08:45 DE/Home24 SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zum Schutz einer digitalen Bibliothek gegen Framing, Karlsruhe 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Zulässigkeit der unaufgeforderten Aufschaltung eines separaten Wifi- Hotspots bei WLAN-Kunden, Karlsruhe 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:45 DE/OECD-Generalsekretär Gurria und Bundesarbeitsminister Heil, PK zu OECD-Beschäftigungsausblick 2019, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über den Status der Deutschen Umwelthilfe als klagebefugter Umweltverband, Karlsruhe 11:00 LU/SAF-Holland SA, HV, Luxemburg *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 192.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 17:00 EU/Gipfeltreffen EU-Japan, 19:10 PK, Brüssel 17:45 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris 17:55 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** - RU/Präsident Putin, Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Wladiwostok - FR/Präsident Macron, Rede vor Journalisten zu den "Gelbwesten"-Protesten, anschließend PK, Paris *** - FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q, Paris - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - Börsenfeiertag Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 25, 2019 00:13 ET (04:13 GMT)

