Die Schweizer Großbank UBS ist mit deutlich geringeren Gewinneinbußen ins neue Jahr gestartet als gedacht. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im ersten Quartal 1,14 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) und damit 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlich stärkeren Einbruch gerechnet. Während die Erträge angesichts einer Schwäche an den Märkten um zwölf Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar absackten, sammelte die UBS in ihrer Vermögensverwaltung netto 22,3 Milliarden Dollar an frischen Kundengeldern ein.

Für die kommenden Monate zeigte sich UBS-Chef Sergio Ermotti vorsichtig optimistisch. "Das erste Quartal 2019 war von schwierigen Bedingungen an den Märkten beeinflusst, die sich gegen Quartalsende und in den April hinein verbesserten." Noch im laufenden Quartal will die Bank ihren zuletzt ausgesetzten Aktienrückkauf wieder aufnehmen./stw/jha/

