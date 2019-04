The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1RQDF9 HESSEN SCHA.19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSRV3 WI BANK HESS IS.19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QB0 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QV8 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QW6 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7QX4 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7Q36 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7Q51 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RN7 DZ BANK IS.A1116 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0R37 DZ BANK IS.A1128 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3001 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3035 LB.HESS.THR.CARRARA04T/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118E7 LBBW STUFENZINS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1122 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2019 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013417128 WENDEL 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA US06051GHU67 BK AMERICA 19/40 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US494368BZ58 KIMBER.CLARK 19/29 BD02 BON USD N

CA SOG XFRA CA2293051074 CRYSTAL LAKE MNG EQ00 EQU EUR N

CA 1ZC1 XFRA CA5290204067 LEXINGTON BIOSCIENCES EQ00 EQU EUR N