FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JWG1 XFRA GB00B5N0P849 JOHN WOOD GR.LS-,04285714 0.211 EUR

SMC XFRA GB00B4X1RC86 SMART METERING SYS LS-,01 0.046 EUR

1G9 XFRA JP3273810006 GUMI INC.

P6R1 XFRA LU0048423833 PRO FDS(LUX)-EM.MKTS B 1.000 EUR

FHDA XFRA AT0000856026 AMUNDI EUR.GOVERN.BD A 0.130 EUR

XFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 %

2ES XFRA DK0060738409 NORDIC WATERPR. DK1 0.381 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.428 EUR

SOCA XFRA US8643231009 SUBSEA 7 S.A. ADR/1 DL 2 0.156 EUR

SJL XFRA US78454L1008 SM ENERGY CO. DL-,01 0.045 EUR

INNA XFRA US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.444 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.223 EUR

AA9 XFRA SE0000695876 ALFA LAVAL AB SK 2,5 0.476 EUR

PQX1 XFRA SE0000454746 BIOTAGE AB SK 1 0.143 EUR

AOT XFRA NL0000335578 BINCKBANK N.V. EO -,10

CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.491 EUR

SOC XFRA LU0075646355 SUBSEA 7 S.A. DL 2 0.156 EUR

5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.014 EUR

ASX XFRA ID1000066004 ASTRA AGRO LESTARI RP 500 0.014 EUR

32P XFRA GG00B1Z5FH87 PPHE HOTEL GROUP LTD. 0.219 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.149 EUR

LO6A XFRA GB00B17MMZ46 LOOKERS PLC LS -,05 0.030 EUR

P2F XFRA GB00B0H2K534 PETROFAC LTD DL-,02 0.226 EUR

HOF XFRA GB00B0744359 ESSENTRA PLC LS -,25 0.166 EUR

WHI XFRA GB0031698896 WILLIAM HILL PLC LS-,10 0.089 EUR

42W XFRA GB0009465807 WEIR GRP PLC LS-,125 0.351 EUR

YDL XFRA GB0009376368 SDL PLC LS-,01 0.081 EUR

LGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.136 EUR

FG1 XFRA GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC LS-,05 0.330 EUR

DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 4.000 EUR

MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 4.000 EUR

4HM XFRA FR0000031775 VICAT INH. EO 4 1.500 EUR

WPH XFRA BE0003763779 WAREHOUSES DE PAUW S.C.A. 4.800 EUR

IWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.050 EUR

5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.270 EUR