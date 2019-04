FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.186 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.343 EUR

PRRB XFRA SE0000233934 PRICER AB B SK-10 0.057 EUR

7SB XFRA NO0010739402 SBANKEN ASA 0.182 EUR

29B XFRA SE0005677135 BUFAB AB O.N. 0.238 EUR

26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.312 EUR

7AQ XFRA SE0000772956 AQ GROUP AB SK 2 0.262 EUR

BGA1 XFRA SE0008321921 BE GROUP AB 0.167 EUR

OPO1 XFRA SE0008348767 TRENTION AB SK 500 0.138 EUR

MF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P 0.250 EUR

AS4 XFRA PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 0.185 EUR

ALZC XFRA SE0007100581 ASSA-ABLOY AB B SK-,33 0.333 EUR

4PS XFRA SE0001733841 SWEDOL AB B O.N. 0.114 EUR

4H3A XFRA SE0009997018 HMS NETWORKS AB 0.171 EUR

ACO1 XFRA SE0011166628 ATLAS COPCO B FREE 0.300 EUR

ACO2 XFRA SE0011166610 ATLAS COPCO A 0.300 EUR