FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RRU XFRA GB00B63H8491 ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20

UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS RC-,10

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1

XEN XFRA NO0003055808 ELEMENT ASA NK -,08

HGM XFRA GB0032360173 HIGHLAND GOLD MNG LS-,001

BHM XFRA CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05

AOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A.

O0M XFRA US68234X1028 ONCOMED PHARMACEUT.DL-001

HNY XFRA BMG5891T1009 MASTER GLORY GRP HD-,20

XFRA CA5290201097 LEXINGTON BIOSCIENCES