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ELEMENT ASA0,035+77,66 %
LEXINGTON BIOSCIENCES INC0,014-3,29 %
ONCOMED PHARMACEUTICALS INC0,732-9,08 %
TIGER BRANDS LIMITED14,848-3,98 %