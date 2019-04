Mit den Ergebnissen und plus 12,5 % Tagesgewinn ist SAP nun mit 140 Mrd. Euro Marktwert weit vor allen anderen die Nr. 1 im DAX. Die Ergebnisse sind so überzeugend, dass sie hochzurechnen sind. Lediglich der Kurssprung ging ein bisschen zu weit, so dass eine technische Korrektur möglich ist aber damit ist SAP die Leitaktie für die ganze deutsche Börse. Mit einer klaren Ausrichtung der Ziele und überzeugenden Bestätigungen.



