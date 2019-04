Zürich (awp) - Die Privatbank Julius Bär wird sich künftig in Thailand gemeinsam mit der Siam Commercial Bank um die besonders wohlhabenden Kunden, die sogenannten High Net Worth Individuals, kümmern. Zu diesem Zweck gehen die beiden Häuser ein Joint-Venture ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. So habe das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...