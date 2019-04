TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag meist mit Abgaben. In Australien und Neuseeland ruht der Handel wegen eines Feiertages. Bereits an der Wall Street war nach den jüngsten Rekordständen die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennbar. Zuletzt schwache Daten in verschiedenen Regionen der Erde machten die Anleger vorsichtig und ließen die Risikobereitschaft sinken, heißt es im Handel.

Dazu passend senkte die Bank of Japan ihre Wachstumsprojektion und bekräftigte den akkomodierenden Kurs in der Geldpolitik. Ihre geldpolitischen Zielvorgaben passte die Notenbank mit einem taubenhafteren Zungenschlag an. Die Zentralbank zeige sich besorgter über den wirtschaftlichen Ausblick des Landes, sagt Analyst Marcel Thieliant von Capital Economics. Die Notenbank habe explizit vor den hohen Unsicherheiten durch die Überseekonjunktur gewarnt. Der Experte erwartet, dass die Notenbank den Erwerb von börsennotierten Fonds (ETF) steigern werde.

Yen äußerst volatil

Bereits vor den taubenhaften Anmerkungen der Bank of Japan ist der Yen deutlich gefallen und hilft dem japanischen Aktienmarkt damit auf die Sprünge. Allerdings kommt die japanische Währung bereits wieder deutlich zurück. Der US-Dollar kletterte in der Nacht auf rund 112,40 Yen von Wechselkursen um 111,70. Aktuell geht der Greenback bei 111,99 Yen um. Der Nikkei-225 steigt derweil um 0,5 Prozent auf 22.310 Punkte. Nach der drastisch gesenkten Prognose verlieren Nissan weitere 1,8 Prozent. Allerdings hatten entsprechende Berichte bereits am Vortag an der Börse die Runde gemacht und den Aktienkurs belastet.

In China geht es im Verbund mit den übrigen Börsen nach unten mit den Kursen - in Schanghai deutlicher als in Hongkong. In Seoul präsentiert sich der Kospi etwas leichter und reiht sich damit in den regionalen Trend ein. Nach einem soliden Wachstum im vierten Quartal vergangenen Jahres ist die südkoreanische Wirtschaft in den ersten drei Monaten 2019 unerwartet geschrumpft. Samsung Electronics will ihre Fokussierung auf das Geschäft mit Speicherchips reduzieren und beabsichtigt daher hohe Investitionen in andere Halbleiterbereiche. Die Aktie gewinnt in Südkorea 0,1 Prozent. SK Hynix ziehen derweil um 1,9 Prozent an. Im Handel ist von schwachen Geschäftszahlen die Rede. Aber der Ausblick überzeuge und stimme zuversichtlich, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) 22.316,28 +0,52% +11,50% 08:00 Kospi (Seoul) 2.191,88 -0,42% +7,39% 08:00 Schanghai-Comp. 3.178,95 -0,71% +27,47% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.786,01 -0,07% +15,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.358,71 -0,11% +9,57% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.635,18 -0,17% -3,11% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 % YTD EUR/USD 1,1155 -0,0% 1,1156 1,1208 -2,7% EUR/JPY 124,89 -0,1% 125,02 125,42 -0,7% EUR/GBP 0,8644 -0,0% 0,8646 0,8675 -4,0% GBP/USD 1,2904 +0,0% 1,2903 1,2926 +1,3% USD/JPY 111,97 -0,1% 112,07 111,82 +2,1% USD/KRW 1159,61 +0,3% 1156,26 1150,93 +4,1% USD/CNY 6,7296 +0,1% 6,7219 6,7192 -2,2% USD/CNH 6,7366 +0,0% 6,7344 6,7245 -2,0% USD/HKD 7,8428 +0,0% 7,8428 7,8425 +0,1% AUD/USD 0,7017 +0,0% 0,7014 0,7043 -0,4% NZD/USD 0,6594 0% 0,6594 0,6625 -1,8% Bitcoin BTC/USD 5.429,51 -0,1% 5.434,26 5.463,76 +46,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,79 65,89 -0,2% -0,10 +40,2% Brent/ICE 74,60 74,57 +0,0% 0,03 +35,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,14 1.275,36 -0,0% -0,23 -0,6% Silber (Spot) 14,90 14,92 -0,1% -0,02 -3,9% Platin (Spot) 882,12 884,50 -0,3% -2,38 +10,8% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,0% +0,00 +10,8% ===

