Der Essenslieferant Delivery Hero wächst weiter rasant und hat die Umsatzprognose leicht erhöht. Beim Erlös werde im laufenden Jahr jetzt ein Wert zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Bisher hatte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,08 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit der angehobenen Prognose liegt der Konzern über der derzeitigen Erwartung der Experten. Die von Bloomberg befragten Analysen rechnen bisher im Schnitt mit einem Anstieg auf knapp 1,1 Milliarden Euro.

In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Umsatz um 94 Prozent auf 267 Millionen Euro zu. Die Prognose für den Verlust blieb unverändert. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll in der Spanne von 270 bis 320 Millionen Euro liegen./zb/stk

ISIN DE000A2E4K43

AXC0062 2019-04-25/07:48