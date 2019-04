Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Microsoft sei im Geschäft mit Software für Unternehmen nach wie vor gut positioniert, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet daher mit guten Zahlen zum Umsatz und Gewinn je Aktie. Der Umstieg auf Cloud-basierte Software spiele Microsoft in die Karten./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-04-24/21:51

ISIN: US5949181045