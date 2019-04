Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Facebook vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Es gebe Potenzial für höhere Konsensprognosen für die KOmmunikationsplattform, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erhebungen in der Branche hätten jüngst gute Ergebnisse zutage gefördert, das gelte vor allem für den Bilderdienst Instagram./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 10:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2019-04-24/21:52

ISIN: US30303M1027