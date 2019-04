Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die operative Entwicklung der europäischen Stahlkonzerne habe zuletzt mit der überdurchschnittlichen Performance der Sektorwerte nicht Schritt gehalten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem dürften die gestiegenen Preise für den Rohstoff Eisenerz auf die Margen im ersten Quartal gedrückt haben. Die weiteren Aussichten für einige Spezialstahl-Hersteller seien aber gar nicht so schlecht./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-04-25/08:03

ISIN: DE0007500001